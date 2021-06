Nova decoração do Natal Luz de Gramado aposta em sustentabilidade e memória afetiva

publicidade

O projeto de decoração do 36° Natal Luz de Gramado, que ocorre entre 28 de outubro e 30 de janeiro de 2022, foi apresentado nesta terça, dia 15, no Hotel Laghetto Siena. Sustentabilidade, memória afetiva e ludicidade são algumas das características de concepção decorativa. Com coordenação das decoradoras Neka Pante e Aline Herrmann, a proposta é mostrar uma pequena cidade na montanha. Entre os elementos, estão alguns próprios de uma região montanhosa, como lenha, feno e outros. As luzes terão predominância em toda a cenografia.

Segundo Neka Pante, a limitação dos recursos financeiros, somado ao interesse de aproveitar elementos de edições anteriores, tornará o Natal Luz uma referência em sustentabilidade. “Vamos ter muitas novidades, com detalhes que devem encantar crianças e adultos. Nossa proposta é manter a essência do evento e as suas origens”, afirma Neka.

Entre as novidades apresentadas, estão a colocação de decoração da praça do bairro Várzea Grande, sendo uma extensão da decoração do pórtico. A praça Major Nicoletti também receberá peças decorativas. Na Rua Coberta, será mantida a Árvore Cantante, mesmo com a impossibilidade de receber corais.

O anjo que dá as boas-vindas ao visitante retornará à rótula no início da avenida Borges de Medeiros, junto ao Lago Joaquina Rita Bier. O trecho Borges de Medeiros, entre a Praça das Bandeiras e a Rua Torta, terá como destaque uma árvore com antigos brinquedos de madeira. “Nossa ideia é que as pessoas relembrem da sua infância”, diz Neka.

A rótula da esquina das avenidas Borges de Medeiros e das Hortênsias terá uma decoração que reproduzirá uma pequena vila. A ideia é relembrar o primeiro Natal Luz. As peças decorativas como coral e pinheiros formarão um cenário diferente em todo o contorno da rótula. “De onde se olhar, o cenário vai ser diferente”, explica Neka.

A secretária de Turismo e presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, destaca que o evento vai reaproveitar 80% dos materiais de edições anteriores do Natal Luz. “Nosso visitante vai encontrar uma cidade aconchegante e cheia de novidades. Será um Natal de renovação e fé”, afirma Rosa Helena.

