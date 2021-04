Nova Petrópolis encerra as atividades do Ambulatório Covid

publicidade

Após dois meses, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis está encerrando as atividades do Ambulatório Covid, que funcionou no posto de saúde do bairro Piá durante os meses de março e abril. Desta forma, na próxima segunda-feira, a UBS Piá volta a ter atendimento normalizado aos usuários de sua área de abrangência.

Com a normalização dos serviços no bairro Piá, os postos de saúde Centro, Vale Verde e Vila Germânia voltam a atender casos de síndrome gripal e suspeitas de Covid-19. As unidades de Linha Brasil, Pinhal Alto e Vale do Caí seguem sem alterações no atendimento.

A UBS Piá foi transformada em Ambulatório Covid no final de fevereiro, como medida excepcional para fazer frente ao período de agravamento da pandemia. Os horários foram ampliados e no local passaram a ser atendidas apenas pessoas com sintomas gripais e suspeita de Covid-19, reservando as UBSs Centro, Vale Verde e Vila Germânia para os demais casos. “Naquele momento o município tinha muitas pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 e não era apropriado atendê-las nos mesmos espaços dos demais pacientes. Por isso fizemos a separação. Hoje entendemos que foi uma medida bastante oportuna, que certamente contribuiu para diminuir a proliferação do vírus em nossa cidade”, observa o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde e Assistência Social, Martim Wissmann.

Os números dos dois meses de funcionamento do Ambulatório Covid mostram a importância da medida, bem como a significativa diminuição da demanda em abril. De acordo com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, em março foram realizados 2.411 atendimentos no Ambulatório Covid. Deste total, a maioria (36,5%) são pessoas na faixa etária de 20 a 39 anos. No primeiro mês, os atendimentos resultaram em 15 internações hospitalares em razão da Covid-19. Em abril, o número de atendimentos baixou para 787, com 34,8% respondendo pela faixa etária dos 20 aos 39 anos. Dois pacientes atendidos no local precisaram de hospitalização. “Temos agora um momento de baixa na comparação com março. Mas é preciso continuar mantendo os cuidados básicos, que já são bastante conhecidos por todos. Havendo nova necessidade, reabriremos o Ambulatório Covid na UBS Piá”, completa Wissmann.

Além dos serviços normais da UBS, a unidade do bairro Piá segue abrigando os serviços de testagem da Covid-19 e o Disque Coronavírus, nos contatos (54) 99983-7163 (telefone) e (54) 3298-2660 (WhatsApp).

Com o encerramento do Ambulatório Covid, a UBS Piá também volta a oferecer serviços de vacinação, incluindo as campanhas da Covid-19 e Influenza H1N1. Desta forma, as ações de vacinação com carros no Centro de Eventos passam a ser exclusivas para moradores das áreas atendidas pela UBS Centro.