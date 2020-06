Nova rodada de testes da Covid-19 começa em Uruguaiana

publicidade

A partir desta quinta-feira, em Uruguaiana, terá início a nova rodada de pesquisa EPIcovid-19, programa desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceria com a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Durante três dias de coleta, serão realizados 250 testes rápidos junto à população. Os profissionais apelam para que as pessoas colaborem com as equipes de campo no momento da entrevista e dos exames.

Já a Secretaria de Saúde de Uruguaiana (SMS) confirmou nesta quarta-feira mais um caso positivo para Covid-19. Trata-se de uma mulher de 40 anos. Com o novo caso, o município chega a 47 contaminados pela doença. Há ainda 13 análises aguardando resultado. O número de exames realizados pelo município chega a 2.674, somando os testes rápidos da UFPel em parceria com a Unipampa, Laboratório Central do Estado (Lacen), Laboratório de Monitoramento de Infecções HIV (Laminf) e Secretaria de Saúde.

Segundo a secretária de Saúde, Lilian Stumm, deste total, 36 pessoas já estão curadas. Também na Fronteira-Oeste, em Santana do Livramento, dois novos casos foram contabilizados na quarta-feira. Uma mulher de 27 anos de idade e um homem de 38 anos. Ao todo são confirmados 40 pacientes infectados pelo novo coronavírus, entre eles um óbito.