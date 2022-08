Nova Santa Rita: nova escola de educação infantil começa a receber estudantes nesta segunda

publicidade

Inaugurada no último sábado, a maior Escola Municipal de Educação Infantil Rainer Dorneles de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, começa a receber estudantes já a partir desta segunda-feira. Com 1.317,99 metros quadrados de edificação, a estrutura vai atender 264 estudantes de zero a três anos e 11 meses.

De acordo com o prefeito Rodrigo Battistella, essa instituição de ensino é a primeira que terá gestão compartilhada na cidade. “Contamos com uma equipe de 47 profissionais que cumprirá uma das metas mais importantes do plano municipal de educação.” Segundo Battistella, foram investidos cerca de R$ 2 milhões, sendo R$ 1.447.172,94 do Fundo Nacional da Educação e o restante de oriundo de recurso próprio. “Essa obra iniciou em 2015, com a terraplanagem, passando pela elaboração do projeto, licitação, obras, detalhes, arremates finais.”

O prefeito ainda reforçou a qualidade do material, das infraestruturas e dos educadores. “Essa escola é de vocês, tomem posse dela, zelem por ela, se empenhem para alcançar os melhores resultados, porque os filhos de vocês terão o privilégio de estudar em uma escola de excelência”. Atualmente, a rede infantil do município atende uma demanda de aproximadamente mil alunos e conta com 217 profissionais, entre professores, equipes diretivas e auxiliares.