Nova UTI do Hospital Dom João Becker é entregue à comunidade em Gravataí

publicidade

Foi entregue à comunidade de Gravataí na manhã desta segunda-feira a nova ala de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Dom João Becker. Ao todo, são 20 leitos (antes dez), além da duplicação da área física, que foi totalmente remodelada e modernizada pelo grupo Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – mantenedora do hospital –, em parceria com a prefeitura Gravataí, bem como iniciativa privada e lideranças políticas. O local irá receber, tanto pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto de convênios e particulares. Uma das alas já está em funcionamento. O investimento total da obra foi de R$ 7 milhões.

Para o provedor da Santa Casa de Misericórdia, Alfredo Guilherme Englert, a inauguração “é mais uma etapa percorrida no sentido da ampliação e qualificação dos processos assistenciais do município de Gravataí". "Este é um processo que vai se materializando com entregas e o binômio Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre-Hospital Dom João Becker fará todos os esforços ao seu alcance para que a comunidade gravataiense tenha cada vez mais uma saúde acessível e de qualidade”, ressaltou.

De acordo com o superintendente do Dom João Becker, Antonio Weston, a inauguração da Nova UTI é um marco na saúde de Gravataí. “Entregamos hoje a primeira de uma série de iniciativas que vão beneficiar um município que cresceu exponencialmente nas últimas décadas e precisa de serviços de saúde cada vez mais qualificados. Essa Nova UTI é fruto da união de esforços da Santa Casa com a prefeitura e lideranças políticas e empresariais do nosso Estado”, afirma.

O dirigente acrescenta que a Santa Casa finalizou o planejamento estratégico do Dom João Becker até 2025, que prevê mais estruturas e ampliações de serviços, além do início da construção de um segundo hospital no município, localizado na Rua Dr. Luiz Bastos do Prado.

Segundo o prefeito Luiz Zaffalon, a administração municipal reconhece a importância do único hospital da cidade e, por isso, fez questão de ter a Santa Casa como administradora da casa de saúde. "Além disso, sabemos que a estrutura é pequena para o tamanho da nossa população, assim, realizamos esforços para que esta obra fosse realizada o quanto antes, por entendermos a sua importância para o bom atendimento da nossa população", enfatiza.

Já o secretário municipal da Saúde, Régis Fonseca, lembra que a obra é mais uma grande ação que antecede o Programa Amplia Hospital. "Demonstramos que o governo municipal trata a expansão da atenção hospitalar como prioridade da gestão". Além da ampliação de leitos e da área física, a Nova UTI do Dom João Becker irá contar com outras melhorias como sanitário PcD para pacientes, ampla sala de espera, novas áreas de apoio para a assistência, nova estrutura de diálise e central de água gelada exclusiva.

Além dos recursos públicos, a iniciativa privada também apoiou a construção da Nova UTI do Dom João Becker. O empreendedor da cidade de Rolante, Evaldo Rosa, destinou um milhão de reais do seu patrimônio para a obra. Durante a solenidade, a Santa Casa de Misericórdia lhe entregou uma placa, em um gesto de reconhecimento ao engajamento social do empresário.

Veja Também