Novas doses contra a Covid serão aplicadas pelo Estado nesta segunda-feira

Na Fronteira-Oeste, após o mutirão do final de semana, nesta segunda-feira a Secretaria de Saúde de Uruguaiana vacina com primeira dose pessoas a partir dos 18 anos na Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, das 8h às 11h e das 13h às 21h, em todos os postos de saúde da cidade (exceto o Central) e na Barragem Sanchuri, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

Em São Borja, a vacinação nesta segunda-feira vai estar direcionada às pessoas com 22 anos ou mais. As primeiras doses serão ministradas em todas as Estratégias Saúde da Família (ESFs), das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, e no Posto Central de Vacinas, das 7h às 12h e das 13 às 18h.

Nesta segunda-feira, serão vacinadas contra o Covid-19, em Passo Fundo, no Norte do Estado, pessoas com 34 anos ou mais. A imunização em primeira dose havia sido feita, pela última vez no sábado, para esta faixa etária, mas devido ao grande número de pessoas nesta idade a vacinação retorna. Nesta segunda também serão imunizadas as gestantes e puérperas. A vacinação ocorre das 8h às 13h, no CTG Lalau Miranda. Haverá também nesta segunda-feira a repescagem de grupos que já deveriam ter sido vacinados.

Em São Leopoldo, no Vale do Sinos, a vacinação contra a Covid-19, nesta segunda-feira, abrangerá a faixa etária dos 31 anos sem comorbidades. Também estarão contemplados bancários e trabalhadores dos correios que trabalhem ou residam no município. Os pontos de aplicação seguem no Ginásio Municipal e no Centro de Eventos para quem estiver a pé. O atendimento será das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

A vacinação segue sendo realizada, também, nas pessoas maiores de 18 anos de idade com as seguintes comorbidades: diabetes, hipertensão arterial, cardiopatias, hepatopatias, pneumopatias, imunossupressão, acidente vascular cerebral, obesidade mórbida e doenças reumáticas, além de pessoas com deficiência permanente a partir de 18 anos. Elas podem comprovar fisicamente, por meio de laudos médicos ou mediante apresentação do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC). Gestantes, puérperas e lactantes de crianças até um ano permanecem contempladas.

Bancários e trabalhadores dos correios devem apresentar documentos que comprovem a efetividade do trabalho em São Leopoldo ou a residência na cidade. Também será disponibilizada a segunda dose de CoronaVac/Butantan para quem fez a primeira aplicação há 21 dias e de AstraZeneca/Fiocruz para quem recebeu a primeira dose até o dia 2 de maio. O Centro de Eventos terá drive-thru somente para a dose complementar.

Na região Sul do Estado, Pelotas inicia mais uma semana com a vacinação de doses agendadas. Além do drive-thru, no Centro de Eventos, para aplicação da primeira dose no público com 32 anos ou mais, também ocorre imunização nos bairros para quem tem 35 anos ou mais.

Outro avanço foi a antecipação do calendário de aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, após uma determinação da Resolução 190/21 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RS). A prefeitura preparou cronograma para organizar a imunização de todos os públicos que devem comparecer para concluir o esquema vacinal. Trata-se das pessoas de deficiência permanente, que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC), e de pessoas com as comorbidades definidas pelo Plano Estadual de Vacinação, com idades entre 59 a 40 anos, além de pacientes com doença renal crônica e Síndrome de Down de 18 a 59 anos e profissionais da área da Saúde, com registro em Conselho de Classe.

A Secretaria de Saúde de Caxias do Sul, na Serra, informa que a aplicação da segunda dose de AstraZeneca/Oxford continua nesta segunda-feira para quem fez a primeira dose até dia 8 de maio. Cerca de 10 mil pessoas compareceram aos postos de vacinação neste sábado para fazer a segunda dose e completar o esquema vacinal.

A segunda dose estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde e Vacinadoras (UBSs e UBVs), com exceção da UBS São Vicente. Quem fez a primeira dose de AstraZeneca/Oxford após o dia 8 de maio deve aguardar orientações, que serão prestadas pela SMS conforme a disponibilidade de vacinas para adiantar a segunda injeção de 12 para 10 semanas.

Está confirmada também para esta segunda e terça-feira a primeira dose para pessoas de 37 anos ou mais. Lactantes de 18 anos ou mais que amamentam bebês de até 11 meses e 29 dias também podem comparecer a partir de segunda-feira. Os imunizantes estarão disponíveis em todas as UBSs e UBVs, exceto a UBS São Vicente. A vacinação ocorrerá enquanto houver disponibilidade de doses.

Nos próximos dias Farroupilha terá mais uma etapa de aplicação de segundas doses da vacina AstraZeneca, nesta segunda-feira, para aqueles que têm marcado na carteirinha a segunda dose até o dia 19 de julho ou que não puderam comparecer nas etapas anteriores.

Em ambos os dias a imunização ocorrerá na Universidade de Caxias do Sul – Campus Farroupilha, no formato drive-thru, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h. Para receber a segunda dose, é preciso apresentar a carteirinha de vacinação recebida na aplicação da primeira dose, além do CPF e um documento com foto. Diferentemente das primeiras doses, que podem ser aplicadas em qualquer posto de saúde após a realização das etapas específicas para cada grupo, as segundas doses precisam ser feitas exclusivamente durante as etapas de imunização.

Segue junto às etapas de imunização contra a Covid-19 no município, a campanha Doses de Solidariedade, liderada pelo Gabinete da Primeira-Dama. O objetivo da ação é arrecadar alimentos não perecíveis com o apoio da comunidade para destinar ao Hospital Beneficente São Carlos e para pessoas em vulnerabilidade social. Nos pontos também são aceitas doações de ração para cães e gatos, que serão enviadas para a Campanha Joaninha.

*Com informações dos correspondentes Agostinho Piovesan e Fred Marcovici

