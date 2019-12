Novo boletim sobre surto de infecção intestinal sairá segunda em Santa Maria

publicidade

A Vigilância em Saúde do município de Santa Maria deverá divulgar, nesta segunda, um novo boletim sobre o surto de infecção intestinal que está atingindo diversos bairros da cidade. Segundo o secretário de saúde do município, Francisco Harrisson, houve mais casos de procura de atendimento neste final de semana, principalmente no Pronto Atendimento da Prefeitura, localizado no bairro Patronato.

O secretário destaca que, nos próximos dias, será conhecido o resultado das análises realizadas no material coletado na Escola Infantil do Sesi, local com o maior número de casos – inclusive dois óbitos, uma criança de 4 anos e outra de 5 anos. “O resultado poderá indicar a causa da suspeita do surto”, informou Harrison.

No último boletim informativo, o número de casos registrados nas Unidades de Saúde foi de 269, com 142 crianças e 127 adultos. “Neste período do ano, é normal ter sintomas de diarreia e dores abdominais, mas os profissionais da área da saúde da prefeitura estão em alerta”, afirmou o secretário.

A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulga nos veículos de comunicação e nas redes sociais orientações para a comunidade. São elas:

• consumir somente água potável e alimentos bem lavados

• manter a limpeza durante o preparo de alimentos

• separar os alimentos crus dos cozidos durante o preparo

• cozinhar completamente os alimentos em temperatura acima de 70º C

• manter os alimentos em temperaturas seguras

• cuidados com objetos e locais que tiveram contato com fezes (diarreia)

• lavar objetos e locais com desinfetante ou álcool 70%

• cuidar os panos e utensílios de limpeza utilizados (ferver e manter separados dos demais utensílios)

• lavar as mãos com água e sabão antes das refeições e após o uso do sanitário.