Novo Centro Covid entra em operação em Taquara

Entra em operação nesta segunda-feira, o novo Centro Covid de Taquara. O local passará a atender em um imóvel mais amplo às margens da avenida Sebastião Amoretti, sem custos para o município. Após o proprietário do prédio ceder toda a estrutura, o Fórum de Taquara ainda repassou R$ 32 mil para a compra de materiais necessários para a instalação dos consultórios, enfermaria e triagem na última semana.

Os materiais, após serem desmontados no Centro Covid, ao término da pandemia, serão reutilizados em setores da administração pública. No termo assinado com o Judiciário, o município se comprometeu a prestar contas em 60 dias sobre o investimento no Centro Covid. Nesta semana, a prefeitura também recebeu a doação de dois ares-condicionados de 30 mil BTUS para climatizar o novo Centro Covid, que posteriormente serão doados para escolas da rede municipal.

A mudança representará maior conforto para a população que procura o serviço com sintomas do novo coronavírus. A estrutura para o serviço terá três consultórios médicos, três salas de observação, sala de enfermagem, sala de triagem, banheiros masculino, feminino e exclusivo para equipe de profissionais, além de recepção. “Temos certeza de que nossa população será muito bem acolhida neste local, podendo aguardar com segurança e conforto o atendimento”, destacou a secretária de Saúde, Ana Maria Rodrigues.

Além disso, médicos da cidade se uniram em um processo voluntário para auxiliar em formas de melhorar a imunidade das pessoas e minimizar os impactos causados pela infecção pela Covid-19 na cidade. A partir de um encontro entre a secretária de Saúde e a prefeita Sirlei Silveira, foi criado o Conselho Médico Pró-Vida Taquara, para auxiliar gratuitamente na coordenação de ações contra a Covid-19. De acordo com o doutor Richard Santos Pereira, um dos participantes da iniciativa, vitaminas D, C, e zinco são poderosas armas na prevenção da doença e para a aquisição das mesmas, não é necessário receituário médico.

A secretária Ana Maria faz um apelo à comunidade para que mantenham os cuidados, lembrando que se evite sair de casa. “Estamos fazendo a nossa parte, mas continuamos vendo a população não usando máscara, circulando sem os cuidados. Por favor, não se aglomerem, fiquem em casa. Se precisar ir ao supermercado ou à farmácia, vá sozinho. Estamos com os leitos clínicos do hospital lotados, nossos leitos de UTI lotados”, reforça Ana.

