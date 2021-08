Novo decreto muda regra para eventos em Bagé

publicidade

Começou a vigorar neste final de semana o decreto da Prefeitura de Bagé, na região da Campanha, que altera o funcionamento de eventos no município. Com o bom andamento da vacinação, que já atinge 95% da população alvo com a primeira dose e 70% da população em geral, o prefeito Divaldo Lara anunciou o abrandamento de algumas regras, como a que impossibilitava a dança no entorno das mesas em eventos.

O decreto também estabelece que bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, salões de festas e similares podem funcionar até as 5h. Segue sendo obrigatório o uso de máscara na entrada e ao circular neste tipo de local. Também continua sendo exigido ainda, o fornecimento de álcool gel 70% na entrada e nas mesas do estabelecimento.

O decreto estabelece ainda que somente será permitida a entrada nesses locais mediante apresentação da carteira de vacinação constando, ao menos, o registro da aplicação de uma dose do imunizante contra a Covid-19. A exceção são pessoas menores de 18 anos.

