Novo decreto permite apenas venda de produtos essenciais em supermercados de Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, anunciou na tarde desta quinta-feira um novo decreto com objetivo de frear a disseminação do coronavírus na cidade. Entre as medidas, está a proibição de vendas de materiais de linha branca, como eletrodomésticos, confecções, calçados e flores, nos supermercados do município. Só serão permitidas vendas de itens essenciais. Fica proibida a divulgação de ofertas que possam causar aglomeração.

O transporte coletivo terá nova redução de itinerários e linhas, sendo que os últimos veículos vão partir às 20h30min. A prefeitura recomenda também que as pessoas evitem qualquer deslocamento não essencial após 20h. Escolas têm as atividades presenciais totalmente suspensas. O comércio na cidade segue fechado.

No entanto, não está prevista a redução das atividades industriais, que permanecerão em operação com 75% dos trabalhadores, como determina o decreto estadual.

Adiló disse que o aumento das restrições visam conter a contaminação crescente na cidade, visto que o sistema de saúde municipal está sobrecarregado. Ele voltou a lembrar que sempre defendeu a manutenção das atividades econômicas, mas que a situação drástica exigiu uma mudança de postura neste momento.

O prefeito disse que as medidas adotadas foram debatidas e aceitas pelas entidades empresariais.

