Novo decreto torna obrigatória a vacinação para a participação em eventos em Nova Petrópolis

Decreto da Prefeitura de Nova Petrópolis determina a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para participantes de eventos em ambientes fechados, bem como para trabalhadores de programações oficiais do município em local aberto. A medida é válida para competições esportivas em ambientes fechados, mas não se aplica a eventos particulares e restaurantes com música ao vivo. O decreto entra em vigor em 8 de outubro.

Quando a atividade for realizada em espaço fechado, o acesso ao público deverá ser condicionado à apresentação do comprovante de vacinação. São considerados eventos, independentemente do número de público, os relativos a entretenimento, casas de shows, feiras e exposições corporativas, convenções, congressos, teatros, cinema, auditórios e similares.

No caso de atividades oficiais do município, se realizadas em ambiente aberto, a exigência se dará aos expositores, prestadores de serviços e organização. Pessoas vindas de outras cidades também devem comprovar que tomaram a vacina. É necessário apresentar a carteira de vacinação fornecida pela unidade de saúde ou o aplicativo ConecteSus com a informação do recebimento da vacina, pelo menos a primeira dose. A obrigatoriedade não será aplicada para pessoas fora da idade de vacinação.

