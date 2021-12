Novo Hamburgo faz drive-thru da vacinação contra Covid-19 nesta quarta-feira

publicidade

A Prefeitura de Novo Hamburgo promove mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira, das 19h às 21h, no estacionamento da Administração - Rua Guia Lopes, no bairro Canudos. Serão vacinadas pessoas em carros e que chegarem a pé. Serão aplicadas, exclusivamente com o imunizante da Pfizer, a primeira, segunda e terceiras doses.

A primeira dose será aplicada em adolescentes de 12 anos ou mais, que devem estar acompanhados pelos responsáveis, apresentar documento com foto ou certidão de nascimento. Já as pessoas de 18 anos ou mais devem apresentar documento com foto. A segunda dose será para quem tomou a primeira até 14 de outubro ou antes do imunizante da Pfizer. É necessário apresentar comprovante da primeira dose e documento com foto para completar o esquema vacinal.

Com a autorização do governo do Estado de aplicar a segunda dose com Pfizer para quem tomou primeira com AstraZeneca, também será aplicada a segunda dose em pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca no município até o dia 14 de outubro ou antes.

É necessário apresentar para completar o esquema vacinal comprovante da primeira dose e documento com foto. A terceira dose (ou dose de reforço) será aplicada em pessoas de 18 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer imunizante até o dia 9 de julho ou antes.