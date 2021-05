Novo Hamburgo realiza ação alusiva ao Maio Amarelo

publicidade

Com o objetivo de conscientizar condutores, pedestres e ciclistas para praticarem um trânsito mais seguro e diminuírem os riscos de acidentes, a Diretoria de Trânsito de Novo Hamburgo deu início a ação de educação no trânsito com a panfletagem nas sinaleiras da avenida Victor Hugo Kunz, com as ruas Porto Alegre, no bairro Vila Nova, e Marques de Souza, no bairro Hamburgo Velho. A ação está integrada ao Maio Amarelo, mês mundial de conscientização no trânsito.

A cor amarela representa atenção, alerta e advertência a motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres e têm no laço em tonalidade vibrante a marca que define o movimento mundial. Frases como “Dê preferência ao pedestre e ciclista”, “Siga as placas e respeite o semáforo”, “Redobre a atenção nos cruzamentos” e “Evite transitar na ciclofaixa” estão escritas no panfleto que foi distribuído aos condutores, ciclistas e pedestres.

Novo Hamburgo conta com 4,2 km de ciclofaixas e o ponto de partida da ação foi escolhido justamente na mais recente implantada na cidade, que compreende toda a extensão da avenida Victor Hugo Kunz, no bairro Canudos, até a rótula com a avenida Nicolau Becker, na área central.

“Escolhemos estes locais de cruzamento por apresentarem um novo elemento no trânsito, no caso as ciclofaixas”, explicou o diretor de Trânsito de Novo Hamburgo, Eliseu Raimundo, afirmando que a ação de panfletagem ocorrerá também nas ruas Colúmbia, Ícaro, Jaboti e Bartolomeu de Gusmão até esta sexta-feira.