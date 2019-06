Novo Hamburgo realiza ação Informativa e de sensibilização sobre pessoas em situação de rua

publicidade

A Secretaria e Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo realiza na manhã deste sábado a "Ação Informativa e de Sensibilização pela Atenção a Pessoas em Situação de Rua". A atividade visa dar uma abordagem mais social e informativa sobre a realidade de pessoas que vivem nas ruas, segundo o secretário de Desenvolvimento Social, Roberto Daniel Bota.

"Será uma atividade integrativa e de sensibilização social, para que poder público e sociedade estejam integrados pelo entendimento de que é preciso conservar a integridade destes indivíduos”, explica, salientando que que parte proporcional das doações arrecadadas com a Campanha do Agasalho 2019 também é direcionada ao Centro POP, que se trata da unidade de referência como porta de entrada de pessoas nestas condições.

Será distribuído material informativo, a partir das 10h, no entorno da Praça do Imigrante, com a listagem dos serviço prestado hoje para moradores de rua. Entre ele está o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Centro POP), unidade pública voltada para o atendimento especializado à população em situação de rua, que realiza acolhimentos individuais e coletivos de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação social das pessoas e visem construir projetos de vida a partir de novas perspectivas.

Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, a unidade fica na central Av. Nicolau Becker, nº 989. A cidade ainda conta com o Albergue Municipal, na rua Gomes Jardim, n° 28, no Centro, para pernoite e a Casa de Acolhimento Bom Pastor, situada na rua Bagé, nº 424, no bairro Boa Vista. Contatos para esclarecimentos e orientações pelo telefone 3035-5904. As ligações podem ser feitas de segunda a sextas-feiras, das 8 horas às 17 horas.