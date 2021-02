Novo Hamburgo realiza drive-thru de vacinação nesta sexta-feira

publicidade

O município de Novo Hamburgo realiza nesta sexta-feira, mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 em formato de drive-thru. A ação ocorre nos pavilhões da Fenac, onde serão imunizados profissionais como biólogos, assistentes sociais, educadores físicos, médicos veterinários, auxiliadores em saúde bucal, técnicos em saúde bucal, auxiliares em prótese dentária e técnicos em nutrição e dietética, quiropraxistas, técnicos em Farmácia, técnicos em Radiologia, auxiliares de laboratório clínico e coletadores em laboratório clínico. A vacinação destes profissionais da saúde segue definição dos grupos prioritários e critérios do Ministério da Saúde. O horário da ação será das 12h às 20h e a entrada é pelo acesso da avenida Nações Unidas. Há possibilidade de os portões serem fechados antes desse horário por conta da demanda.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reitera que será exigida a apresentação de todos os documentos para cada profissão e reforça que idosos com 85 ou mais, e os profissionais de saúde, que não puderam comparecer no drive-thru da semana passada, devem fazer agendamento para receber a imunização contra a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Canudos, Santo Afonso e Primavera e na Unidade de Saúde da Família (USF) Lomba Grande. O agendamento pode ser feito por telefone ou presencialmente. Estes dois grupos não serão vacinados no drive-thru desta sexta-feira.

