Novo Hamburgo realiza drive-thru noturno para vacinação contra a Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo realiza, nesta segunda-feira, o primeiro, de dois drive-thrus extras de vacinação contra a Covid-19. O sistema serve para aqueles que ainda não puderam se imunizar nos horários convencionais mas fazem parte destes grupos já contemplados, que são: pessoas com 44 anos ou mais, pacientes com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros. Os drive-thrus de primeira dose ocorrem nesta segunda e terça-feira, das 17h às 20h30, na Fenac, com entrada pelo acesso da avenida Nações Unidas.

As pessoas a serem vacinadas poderão doar agasalhos e alimentos não perecíveis. As pessoas não precisarão descer de seus carros, pois uma equipe recebe os mantimentos, que são encaminhados ao Banco de Alimentos da Região do Calçado (Barc), com sede na cidade. Os itens mais necessitados são arroz, massa, feijão, óleo de soja, farinhas de trigo e de milho, açúcar, leite em pó e biscoitos.

Veja Também