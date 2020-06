Novo Hamburgo reforça prevenção contra Covid-19 com novo decreto

publicidade

Um novo decreto será publicado nesta quarta-feira sobre a prevenção ao coronavírus na cidade de Novo Hamburgo.

O documento normatiza ainda mais a ação da Central de Fiscalização, especialmente criada para o combate à Covid-19, estabelecendo penalidades a estabelecimentos e instituições que desrespeitarem decretos de restrições em vigor, que podem resultar inclusive na cassação do alvará de funcionamento dos locais.

Outra medida imposta pelo novo texto é a retirada das mesas e cadeiras das históricas Bancas, espaço que concentra lancherias, ao lado da Praça do Imigrante, no Centro do município.

“Apesar de insistirmos com o distanciamento social, temos observado um aumento muito grande de pessoas por toda a cidade sem aparente necessidade. Este gesto na Bancas, além de necessário, vem carregado de significado, pois todos sabem o esforço que fizemos para a revitalização deste local, que conta a história da cidade”, explicou a prefeita Fátima Daudt.

Na tarde desta terça-feira, o coordenador da Central de Fiscalização e secretário municipal de Meio Ambiente, Udo Sarlet, passou pelo local e anunciou a medida.

“As mesas e cadeiras foram retiradas cuidadosamente e guardadas na Secretaria Municipal de Obras Públicas para serem restituídas somente quando a pandemia não representar mais perigo”, afirmou Udo, destacando que a Central de Fiscalização seguirá atuando contra aglomerações, incluindo praças públicas e espaços como pistas de skate e canchas de basquete e futebol.