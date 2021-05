Novo Hamburgo terá drive-thru da Campanha do Agasalho neste sábado

publicidade

O primeiro drive-thru de coleta da Campanha de Agasalhos deste ano acontece neste sábado na Pista de Eventos José Eli Teles da Silveira, na avenida Primeiro de Março, em Novo Hamburgo. A ação marca o lançamento da Campanha do Agasalho 2021 na cidade e ocorre, das 9h às 16h. “Acreditamos muito no espírito solidário da comunidade hamburguense. E neste ano não será diferente”, enfatiza o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), Eliton Ávila, destacando que a proposta é manter o slogan do ano passado: Mais Amor, Menos Frio.

Os interessados em doar itens de inverno passam com seus veículos pela Pista de Eventos no dia e horário da ação. Sem sair do carro, os participantes entregam as suas contribuições diretamente aos funcionários da prefeitura e a voluntários entre os parceiros da SDS, que estarão devidamente paramentados com Equipamentos de Prevenção Individual (EPIs). Os donativos serão transferidos de imediato para o caminhão da Fábrica da Cidadania.

Para o secretário, a necessidade de agasalhos neste ano será maior que em anos anteriores em razão das consequências da pandemia, como perda de emprego e renda das famílias mais vulneráveis. “Além do drive no dia 22, haverá dezenas de pontos de coletas de agasalhos espalhados pela cidade, incluindo locais de vacinação, como na Fenac e no estacionamento da Prefeitura”, antecipa Eliton.

A Campanha do Agasalho, que se estende até o dia 10 de julho, irá ocorrer simultaneamente à campanha de arrecadação de alimentos, que já está sendo realizada em parceria com o Banco de Alimentos, com pontos de coleta nos drive-thrus de vacinação na Fenac. Há caixas de coleta dos alimentos dentro do pavilhão onde está ocorrendo a aplicação da vacina. Os mantimentos mais necessitados são arroz, massa, feijão, óleo de soja, farinhas de trigo e de milho, açúcar, leite em pó e biscoitos. As pessoas não precisarão descer de seus carros, elas devem avisar os atendentes que possuem doações para serem entregues.

Já na cidade de Sapiranga, a campanha do agasalho deste ano começa na próxima segunda-feira e traz o tema: “Em tempos de pandemia, doe com alegria”. As doações podem ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social, na avenida 20 de Setembro, 3066, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h30min.

A distribuição para a população ocorrerá a partir de 7 de junho, através do atendimento e encaminhamento das equipes técnicas das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Amaral Ribeiro e São Luiz e do serviço de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do município, no Centro. A Secretaria de Assistência Social solicita doações de roupas de inverno, em especial, masculinas e infantis, além de blusões, calças, meias, calçados fechados e cobertores. E reforça a importância da doação de roupas e calçados em bom estado.

