Novo Hamburgo terá palestras para o setor de gastronomia, padaria e hotelaria de forma digital

Em formato 100% digital e de forma gratuita, a plataforma Conexão Sulserve conectará expositores do mercado de gastronomia, padaria e hotelaria com profissionais do setor, através de exposição virtual de produtos, palestras e novidades das áreas. O projeto acontecerá ao vivo nesta terça-feira, das 13h às 20 horas, em uma plataforma digital e busca fomentar os setores através de tendências e conteúdo qualificado, além de proporcionar interação. “Nosso objetivo é auxiliar o mercado neste momento, por isso, queremos trazer soluções e oferecer um canal direto de contato e relacionamento entre empresas e profissionais das áreas”, destaca Camila Cruz, coordenadora da plataforma.

Na programação de palestras da plataforma, estão atividades que buscam agregar conhecimento e novas experiências. “Todos os temas a serem abordados foram pensados para qualificar os profissionais das três áreas, buscando compreender as necessidades que surgiram neste novo cenário e que surgirão no pós-pandemia”, enfatiza Camila, complementando que as palestras confirmadas contam com temáticas que envolvem negócios, gestão, turismo, futuro da gastronomia, importância da comunicação e oportunidades no delivery.

Realizado tradicionalmente nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, a Sulserve - Feira de Padaria, Gastronomia e Hotelaria é destinada a profissionais do setor alimentício e este ano não teve edição presencial por conta da pandemia do novo coronavírus. O evento desta terça-feira é uma prévia dos conteúdos que estarão na edição de 2021. A participação gratuita ocorre mediante credenciamento através do site da Sulserve.