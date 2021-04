Novos mutirões de vacinação acontecem a partir desta segunda-feira em Pelotas e Rio Grande

publicidade

Em Rio Grande, no sábado pela manhã, foi realizada ação que vacinou 1.353 pessoas. Deste total, 879 receberam a primeira dose, em três escolas da cidade e 474 receberam a segunda dose no drive-thru que ocorreu no Shopping Partage. Nas escolas, a vacinação foi voltada a idosos com 61 anos. Conforme a Coordenadoria do Núcleo de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, quem não se vacinou nas ações deste sábado pode procurar o posto de vacinação que tem como referência, das 8h30min às 11h30 ou o Posto IV, das 8h30min às 14h. Somente no Shopping deixaram de ser aplicadas vacinas em 122 idosos e 79 profissionais de saúde. Lembrando que a imunização só é completa duas semanas após a aplicação da segunda dose.

Nesta segunda-feira o drive-thru será realizado no Shopping Praça. A iniciativa é para a aplicação da segunda dose de vacina contra o coronavírus em idosos de 70 e 71 anos que foram vacinados com a primeira dose em 29 de março. Serão disponibilizadas 445 doses e o horário da iniciativa é das 9h às 12h.

A Prefeitura de Pelotas confirmou que irá ampliar a imunização de profissionais de saúde. Nas próximas quarta e quinta-feira, trabalhadores de saúde na ativa, serviços com assistência a pacientes que tenham menos de 60 anos, com registros em conselhos de classe (com exceção de médicos veterinários e educadores físicos) deverão comparecer ao campus do IFSul, localizado na Praça Vinte de Setembro, para receber a primeira dose da vacina contra coronavírus. A imunização acontece das 9h às 17h. Serão disponibilizadas 1,5 mil doses da AstraZeneca em cada um dos dias. Para ser vacinado a pessoa deve apresentar carteira do Conselho de Classe, comprovante de residência e CPF ou Cartão SUS.

Nesta segunda-feira serão vacinados com a segunda dose aqueles profissionais imunizados entre os dias 25 e 26 de março. Eles devem comparecer ao mesmo local das 9h às 17h. Os idosos a partir dos 71 anos que precisam completar a imunização devem ir ao drive-thru no Centro de Eventos ou em pontos de vacinação nas escolas dos bairros nesta semana. O drive-thru acontece sempre das 9h às 17h, com entrada pela avenida Pinheiro Machado, na terça-feira para idosos de 73 anos ou mais, na quarta-feira para aqueles a partir dos 72 anos e na quinta para aqueles com 71 anos ou mais. Os pontos de vacinação nas sete escolas municipais funcionam das 10h às 15h, na próxima sexta-feira para idosos com 73 e 72 anos e no dia 3 de maio para aqueles a partir dos 71 anos.

Os idosos que perderam sua data de aplicação da primeira dose da vacina ou que completaram 60 anos após as ações podem ir a partir desta segunda-feira no Centro de Especialidades para receber a primeira dose. A mesma medida vale para trabalhadores de saúde que por algum motivo perderam o prazo para receber a segunda dose. Já os idosos que não conseguiram comparecer aos pontos de vacinação no dia de sua faixa etária para completar a imunização, poderão receber a vacina que completa a sua imunização nas ações destinadas à segunda dose tanto nos drive-thrus quanto nas escolas.

Os profissionais de saúde já contemplados em grupos anteriores de vacinação, mas que não conseguiram comparecer para a 1ª dose, podem se dirigir ao IFSul nesta quarta-feira ou na quinta-feira, quando um novo grupo de trabalhadores receberá a vacina. Lembrando que as pessoas que forem receber o imunizante podem colaborar com a arrecadação de donativos. A Secretaria Municipal de Assistência Social pede a doação, em especial, de leite, além de alimentos não-perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Os vacinados também podem colaborar com ração para o Canil e Gatil municipais, para as entidades protetoras de animais e famílias em vulnerabilidade que tenham animais sob sua tutela.

