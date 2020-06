Nuvem de gafanhotos invade províncias argentinas e pode chegar ao Rio Grande do Sul

publicidade

O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa), órgão do governo da Argentina, confirmou que uma nuvem significativa de gafanhotos vinda do Paraguai avança pelas províncias do vizinho do Brasil.

A nuvem é monitorada desde o dia 28 de maio. A praga avançou da província argentina de Formosa, onde existem muitos produtores de mandioca, milho e cana de açúcar e do Chaco, até chegar finalmente à província de Santa Fé. Agora segue para Entre Rios e Córdoba.

#Alerta #Langostas ⚠️🦗

Hoy la manga fue detectada en cercanías de Perugorria, #Corrientes.

Alrededor de las 12:00 hs levantó vuelo con rumbo sur. Debido al pronóstico del viento es probable que a partir de mañana la misma ingrese a la provincia de #EntreRíos. pic.twitter.com/YUVnOxsCQH — Senasa Argentina (@SenasaAR) June 23, 2020

Há alerta na província de Corrientes, que faz fronteira com o Oeste do Estado e o território provincial. A fronteira gaúcha foi colocada em estado de atenção pela Senasa

O coordenador do programa nacional de gafanhotos do órgão, Héctor Medina, afirmou que a nuvem se moveu quase 100 quilômetros em um dia por causa das altas temperaturas e do vento.

O especialista enfatizou que é um gafanhoto sul-americano. A nuvem pode provocar danos e que a "manga" das características que foram monitoradas em um quilômetro quadrado tem até 40 milhões de insetos.

Uma "manga" de um quilômetro quadrado pode comer o mesmo que 35 mil pessoas ou pelo menos duas mil vacas/por dia, afetando principalmente pastagens e campos nativos, explicou Medina.

A extensão da nuvem detectada pode chegar a dez quilômetros. “Essa invasão pela qual estamos passando neste momento não é uma novidade, pois, nos anos anteriores, tivemos uma situação semelhante. Era previsível que, em 2020, esse cenário se repetisse. Estamos tentando acompanhar a situação”, explicou Medina.