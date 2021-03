OAB promove ação solidária em favor do Hospital de Frederico Westphalen

publicidade

A Subseção da OAB de Frederico Westphalen está promovendo uma campanha com o objetivo de arrecadar dinheiro em favor do Hospital Divina Providência (HDP), casa de saúde que enfrenta dificuldades financeiras para adquirir medicamentos e EPIs no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Segundo o presidente da Subseção, Pablo Henrique Caovila Kuhnen, a iniciativa consiste em sortear 10 garrafas de vinho no dia 1º de abril, às 10h, por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. “Estão sendo comercializadas 500 cartelas com dois números cada e a meta é arrecadar R$ 15 mil, valor que será destinado na sua totalidade ao HDP, que é um hospital referência no tratamento do Covid-19”, observa.

Kuhnen disse que a maioria das cartelas já foram comercializadas, prioritariamente entre os advogados, além de outras pessoas da comunidade. “Neste caso não é o valor do prêmio, mas o gesto de poder auxiliar a casa de saúde, que neste momento está com leitos de UTI e leitos clínicos lotados de pacientes afetados pelo coronavírus”, afirma. A subseção abrange 17 municípios, com um total de 500 advogados, dos quais, 350 de Frederico Westphalen.

A direção do Hospital Divina Providência informou que prossegue a campanha “Abrace o HDP”, cujo objetivo é mobilizar a comunidade e garantir recursos necessários para a aquisição medicamentos, materiais e equipamentos de proteção. “Contribua com qualquer valor em dinheiro, realizando um PIX ou transferência bancária para o HDP. Além disso você também pode contribuir doando materiais e EPI's”, cita o material da campanha da casa de saúde.

Veja Também