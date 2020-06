Obras asfaltam estrada liga Parobé ao distrito de Santa Cristina do Pinhal

publicidade

As obras de asfaltamento da estrada que liga a cidade de Parobé ao distrito de Santa Cristina do Pinhal, zona rural do município, foram iniciadas nesta terça. A rua Djalmo Haack está sendo utilizada para brigar as máquinas que irão realizar os serviços a partir de um contrato com a Caixa Econômica Federal, assinado no início do mês, e que compreende R$ 7,5 milhões.

Conforme o prefeito, Diego Pichuca, as melhorias são aguardadas há três décadas. Os recursos da primeira etapa, que devem girar em torno de R$ 3 milhões, ocorreram por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA). Já o restante do valor foi conquistado através do programa Avançar Cidades.

O projeto, que abrange em suas duas etapas cerca de 4 km da estrada, deverá melhorar o acesso ao Distrito Industrial do município e favorecer a instalação de novas empresas, além da área destinada para habitação popular, além de facilitar a ligação entre as rodovias ERS 239 e ERS 020, viabilizando a mobilidade urbana a partir do bairro Alexandria em direção à localidade.

Além da pavimentação, estão previstos serviços de microdrenagem, sinalização viária, calçadas com acessibilidade, rede de abastecimento de água e obras necessárias à funcionalidade da drenagem de águas pluviais.