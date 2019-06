Obras da Ponte do Costa serão retomadas em Piratini

publicidade

Paradas desde novembro de 2018, as obras da nova Ponte do Costa, em Piratini, no Sul do Rio Grande do Sul, devem recomeçar na próxima semana. A retomada da construção, na ERS 702, foi confirmada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A obra da travessia, que liga a cidade à BR 293, integra o pacote de investimentos em rodovias anunciado no último dia 17 pelo governador Eduardo Leite e receberá R$ 2 milhões para a conclusão.

Faltam 30% dos serviços, com a finalização da pista e dos aterros de aproximação. A obra havia sido iniciada em janeiro de 2018, orçada em R$ 6,3 milhões, prevendo em torno de 160 metros de comprimento. A ponte atual, construída nos anos de 1950, só permite a passagem de um veículo por vez e tem buracos, sendo interditada seguidamente para reparos.

Segundo o prefeito de Piratini, Vitor Ivan Gonçalves Rodrigues, a ideia é que a obra esteja concluída até o final deste ano. “É uma prioridade não só para o município, pois fica em sua principal via de acesso, mas também para a região.” Ele lembra que a demanda para a nova ligação é antiga, já que a atual, além de registrar acidentes, limita o peso e altura dos veículos, afetando o escoamento da produção. “Esperamos que a nova traga desenvolvimento para Piratini, pois muito deixa de vir por causa da ponte atual. Ela nos serviu, mas precisa se modernizar, e isso é uma grande esperança de desenvolvimento para o comércio, turismo, indústria e os moradores.”