Obras de ampliação do Hospital Geral de Caxias do Sul são retomadas

A obra de conclusão do Complexo Hospitalar do Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul foi retomada nesta semana. O movimento no canteiro de obras teve inicio na quinta depois de uma paralisação de mais de três anos. O reinicio dos trabalhos está sendo possível depois do lançamento da campanha lançada em agosto e denominada #TodosPeloGeralParaTodos.

A campanha visa mobilizar comunidade, iniciativa privada e poder público para a arrecadação de R$ 37 milhões voltados à conclusão das obras e aquisição de equipamentos para a ampliação da instituição de saúde. O primeiro montante foi entregue pela Prefeitura de Caxias do Sul, no valor de R$ 1,5 milhão, e permitirá finalizar a parte externa do prédio.

O término do Complexo Hospitalar permitirá a expansão de 70% da área física e de 60% da capacidade assistencial do HG, passando dos atuais 237 para 355 leitos, sendo 275 de internação e 80 de UTIs adulto, pediátrica e neonatal. O incremento de 118 leitos possibilitará a criação de 87 novas vagas de internação e 31 de UTIs. Iniciada em 2014 e paralisada desde janeiro de 2017 por falta de recursos, a obra tem um orçamento atualizado de R$ 45 milhões.

Para mais informações sobre a campanha e como contribuir os interessados podem acessar o site. Para validar as doações, é necessário inserir o comprovante de depósito ou transferência. No espaço virtual, também é possível acompanhar informações sobre a construção e a atualização dos valores arrecadados.