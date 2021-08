Obras do Distrito Industrial de Campo Bom entram em fase final

publicidade

A implantação do Distrito Industrial de Campo Bom, localizado junto à ERS 239, já está com suas obras em fase de conclusão. São nove lotes de 2,5 mil metros quadrados e outros dois lotes de 5 mil metros quadrados. Com investimento de R$ 7,7 milhões entre aquisição e construção, o novo distrito representa o empenho da Administração Municipal em prol da geração de emprego e renda.

“Além de expandir empreendimentos que já estão no município, o espaço abre portas para novas empresas se sediarem aqui. O local é amplo e com uma localização privilegiada. Pensamos em todos os detalhes para tornarmos atrativo e trazer ainda mais empregos para a população”, afirma o prefeito Luciano Orsi. Ele aponta que, para esta grande empreitada se tornar realidade, foram unidos esforços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos.

Conforme o secretário de Obras Uilian Thiesen, a pavimentação e colocação de meio-fio está concluída. “Por conta das futuras indústrias que teremos na região, prevemos um fluxo intenso de caminhões e por isso o solo é mais reforçado com camadas asfálticas, trabalho que já foi concluído. Agora trabalhamos na finalização da sinalização viária e pintura”, conta. Thiesen ainda aponta que as partes hidráulica e elétrica, já estão em processo de licitação. O secretário da Sedetur, Henrique Scholz, explica que os lotes serão distribuídos a partir de doação onerosa: quando a empresa beneficiada precisa cumprir algumas cláusulas contratuais.

“O contrato fica vigente por 10 anos e as condições impostas são relativas ao valor do investimento, área construída, número de empregos gerados, faturamento e investimento em sustentabilidade e tecnologia. Defendemos o empreendedorismo sustentável, isso porque além de querer que as empresas venham para cá, queremos e trabalhamos para que se mantenham aqui”, explica.

Seguindo regras previstas em edital, empresas interessadas em se instalar no Distrito Industrial terão 30 dias para apresentar propostas ao município. A Sedetur será responsável pela análise e seleção dos projetos. Com a divulgação dos resultados e assinatura dos contratos, os empresários terão oito meses para iniciar edificações e mais 10 meses para conclusão. Para o início das atividades as empresas ainda contarão com prazo de três meses. Os empreendimentos interessados em sediar suas atividades no Distrito Industrial de Campo Bom devem procurar a Sedetur. O contato pode ser feito pelo telefone (51) 3598-8660.

