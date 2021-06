Obras do Teatro Municipal de São Leopoldo entram em fase de conclusão

publicidade

Estão em fase de conclusão as obras do Teatro Municipal de São Leopoldo. O espaço está previsto para ser inaugurado no dia 25 de julho, aniversário do município. O secretário municipal de Cultura e Relações Internacionais, Pedro Vasconcellos, realizou uma vistoria técnica no local, junto com o prefeito Ary Vanazzi. “O teatro é muito importante, é estratégico para a cultura, para a história da nossa cidade. Nós estamos preparando a cidade para 2024, com o Teatro, a Praça renovada, que deu uma nova cara para a região. Estamos investindo muito nos espaços públicos”, ressaltou o prefeito, lembrando que o espaço estava fechado desde 2016, devido a problemas estruturais.

A execução das obras foi viabilizada em 2019 com a definição da fonte para investimento através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) via Patrimônio Histórico de São Leopoldo e recursos próprios da prefeitura. O custo total da obra é de R$ 340 mil e a restauração do teatro contemplou a instalação de uma nova estrutura para o telhado, utilizando aluzinco com proteção térmica, troca do carpete e do forro e a adaptação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI). Também foram realizadas melhorias nos camarins e a instalação de equipamentos de segurança para os técnicos de imagem e de som.

Pedro Vasconcellos afirmou que a obra está sendo concluída com os detalhes finais no teatro e na galeria. O secretário ressaltou que o teatro ficará com todas as condições técnicas para utilização e seguirá as normas determinadas pelos decretos municipais de prevenção da pandemia para a retomada do uso pela comunidade. De acordo com o coordenador do teatro, Cristiano Adeli, que acompanha os trabalhos, a pandemia teve influência no atraso da execução do projeto, como aumento de preços, e a empresa precisou ser notificada devido ao andamento da obra. Atualmente está em andamento o PPCI, uma das últimas etapas.