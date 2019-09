Oficina de sensibilização em acessibilidade cultural é atração na Primavera dos Museus

publicidade

Dentro da programação da 13ª Primavera dos Museus, que em São Leopoldo ocorre até este sábado, uma oficina de sensibilização em acessibilidade cultural ocorreu na manhã desta quinta-feira, no Museu do Trem. De acordo com a técnica em Cultura, Lilian Nunes, que coordenou a atividade, a ação teve o objetivo de mostrar o espaço através de outras abordagens para os próprios funcionários do local.

"Eu propus que eles se vendassem e fossem descobrir o museu de outra forma, através do tato e da sensibilidade, sendo guiados por seus colegas. Itens como a textura e temperatura dos objetos podem servir como temática para deficientes visuais, por exemplo", explica Lilian.

Ainda nesta quinta ocorre uma visita mediada, também no Museu do Trem, aberta a população, onde serão apresentando os processos técnicos que ocorrem dentro dos museus. Pra a sexta-feira estão previstos painéis de debate com os temas: “Museus, trabalho e pesquisa”, e “Do cais ao Museu do Rio”, no auditório do Museu do Rio.

Já no sábado, às 14h, ocorre o Encontro de Carros Antigos, no Museu do Trem e o encerramento da programação será às 16h, com o projeto Cine Vagão, onde um filme será exibido dentro dos antigos vagões da Estação Férrea.