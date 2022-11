Onda de calor ingressará no RS e termômetros podem chegar a 38ºC na próxima semana

publicidade

Uma onda de calor que provocou calor acima de 40 ºC no Interior da Argentina chegará ao Rio Grande do Sul na próxima semana. O fenômeno será menos intenso em solo gaúcho, de acordo com a MetSul Meteorologia, mas ainda assim elevará os termômetros para marcas de até 38ºC em alguns pontos do Estado.

A elevação das marcas deve ocorrer no decorrer dos próximos dias – com ápice na quarta-feira da próxima semana, quando a região de Uruguaiana e Quaraí deve registrar entre 36ºC e 38ºC. Segundo a MetSul, Oeste e Noroeste devem ser as regiões mais afetadas pela onda.

A região do Noroeste começa o fim de semana com máximas variando entre 33ºC e 35ºC. Na quarta, no entanto, podendo chegar a 37ºC. O mesmo cenário de elevação deve ocorrer na Grande Porto Alegre, só que com máximas previstas para até 33ºC na metade da próxima semana.

Argentina vive calor histórico

Os argentinos sentiram o calor escaldante durante o mês de novembro, com marcas históricas para esta época do ano. Nesta quinta-feira, termômetros chegaram a 38,6ºC na Capital e região. No Interior da Argentina, no entanto, pico do calor foi de 42ºC. De acordo com a MetSul, essa condição deve durar ainda até quarta-feira da próxima semana.