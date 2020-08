Operação Dispersão fecha bar com 75 pessoas em Caxias do Sul

publicidade

A fiscalização da prefeitura de Caxias do Sul, realizou mais um edição da Operação Dispersão em diversos pontos da cidade, das 23h desta sexta às 6h deste sábado.

No total, foram abordadas 158 pessoas, vistoriados 14 veículos (recolhido um acidentado), 10 estabelecimentos vistoriados com 4 interdições nos bairros Santa Fé, Pioneiro, Matioda e Desvio Rizzo. Cinco pessoas foram notificadas por consumo de bebida alcoólica e 34 por ausência de máscara.

No bairro Santa Teresa foi fechado um bar com 75 pessoas, a maioria jovens sem máscara e consumindo bebida alcoólica. "Bar não pode estar aberto, nem pode venda bebida e com aglomeração de pessoas sem máscara. Tudo na contramão do que prevê os decretos", avalia o titular da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), João Uez.

A Operação Dispersão segue durante o dia com a fiscalização em praças e parques da cidade, fechados por decreto para evitar aglomerações.