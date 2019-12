Operação Natal conta com câmeras de videomonitoramento em São Leopoldo

publicidade

Com o objetivo de dar mais segurança a área central de São Leopoldo, que concentra um volume maior de pessoas para as comprar de Natal, a Guarda Civil Municipal está realizando a operação de Natal com o monitoramento constante da rua Independência.

A força tarefa tem o intuito de intensificar ações preventivas e seguirá até o dia 25 de dezembro, segundo o diretor da Guarda, Wagner Pires. “Além da rua Independência, que é a via de maior movimento no comércio, estamos atuando com as viaturas nos microcentros da cidade, e as rondas e atendimentos de ocorrências continuarão sendo realizadas normalmente nas áreas residenciais”, afirma.

As câmeras fixas de monitoramento, que são analisadas 24 horas por dia na central instalada na sede da corporação, auxiliam durante as ocorrências. Além disso, a Guarda Municipal conta com um ônibus que também possui uma câmera de vigilância, com zoom de ampliação de 30 vezes de aproximação. Após passar por uma manutenção de seu sistema, com investimento de R$ 7,9 mil, ele voltou a operar.