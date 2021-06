Pórtico símbolo começa a ser restaurado em Passo Fundo

publicidade

O Pórtico da Roselândia, um dos principais símbolos da cidade de Passo Fundo começa a ser revitalizado pela Prefeitura. A estrutura representa a cultura gaúcha no município do Norte do Estado.

Segundo a Administração Municipal, idealizado e construído no final da década de 90, o pórtico, estrutura com uma cuia e uma chaleira, dá acesso a uma área de 200 hectares com clubes sociais, sedes campestres, kartódromo e parque de rodeios. Fica no acesso secundário de Passo Fundo, no km 112, da Perimetral Sul.

Na quarta-feira, 2, a empresa que, por meio de medida compensatória, iniciou a reforma completa da estrutura. Nas várias etapas haverá a substituição do telhado, pintura e troca de portas e janelas, intervenções internas e revitalização da cuia e chaleira.

O prefeito Pedro Almeida informou que os trabalhos deverão estar concluídos em 90 dias. “Ficamos felizes por iniciar a revitalização desse símbolo da cidade, sendo que a intervenção vai manter as características originais e conhecidas pela população”, disse Almeida.