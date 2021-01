Pacientes da oncologia passam a ser atendidos em novo prédio do HE-UFPEL

publicidade

Os pacientes que precisam do serviço do oncologia e hematologia do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas começam, a partir desta segunda-feira, a serem atendidos no novo endereço da instituição. O bloco 3, do complexo hospitalar próprio, que está em construção na rua Almirante Guilhobel, 221 (próximo a rodoviária). O serviço irá ocupar o andar térreo e todo o segundo andar do prédio. O antigo espaço aonde funcionava o serviço, na Faculdade de Medicina, será reorganizado para atendimentos da instituição, como, por exemplo, a radioterapia, que já atende no local.

Dentre os ganhos com a mudança está a melhoria no espaço físico, que terá um local para consultas no primeiro andar e demais atendimentos no segundo piso, melhoria no fluxo de pacientes, além da manutenção dos protocolos de biossegurança que foram, inclusive, melhorados após o período de pandemia. Nos próximos dias deverá ser instalada a chamada eletrônica de atendimentos, o que trará mais agilidade e melhor organização aos pacientes aguardando na recepção.

