Palestra aborda produção da cadeia do leite na Fenasoja

O auditório da Fenasoja, em Santa Rosa, recebeu na tarde desta sexta-feira a palestra de Mariana Marcondes, médica veterinária com mais de 23 mil seguidores. O foco foi dado à cadeia do leite, por conta da região Noroeste ser a maior produtora do insumo no Estado.

O evento aconteceu no Parque de Exposições, promovido pela comissão do Cooperativismo da Fenasoja. Durante o evento, foi abordado o ponto-chave para o sucesso do produtor, a colostragem, que oferece imunidade necessária ao bezerro nos primeiros dias.

Mariana pontuou que há a necessidade de o produtor romper a barreira de investir apenas em animais adultos, que geram retorno financeiro imediato. De acordo com ela, é preciso visualizar o animal recém-nascido como fonte de sucesso.

Segundo ela, o aumento da produtividade na propriedade passa diretamente pela sucessão familiar tecnificada. Isso porque a busca por informação, conhecimento e tecnologia passa, necessariamente, pelas novas gerações.