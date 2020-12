Palmeira das Missões lança campanha de conscientização no trânsito

publicidade

Com o objetivo de orientar as pessoas na prevenção de lesões em acidentes envolvendo motoristas e ciclistas, a Associação Bike Team Palmeira, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, lançou nesta semana uma campanha de conscientização no trânsito.

Segundo a direção da Bike Team Palmeira, ao longo deste ano, a associação vem tratando com o Poder Público a realização de ações educativas no trânsito. A partir de agora, através de ações conjuntas, várias atividades serão realizadas com o objetivo de alertar os motoristas e ciclistas para que respeitem as regras ao transitar pelas ruas do município e também em rodovias.

A campanha leva em conta o aumento significativo do número de ciclistas na cidade e o registro de acidentes de trânsito. Num primeiro momento serão instaladas placas de sinalização nas vias urbanas e rodovias de acesso à cidade, alertando sobre o tráfego constante de ciclistas.

Os coordenadores da campanha alertam que os usuários de bicicletas também devem respeitar as regras de trânsito, entre as quais, circular na contramão, utilizar o acostamento sempre que possível, nas vias urbanas respeitar os cruzamentos, as faixas de pedestres, além de não transitar nas calçadas.

Nesta semana foi encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), através da Administração Municipal, uma solicitação de providências quanto às vias de acesso da antiga indústria da Nestlé, no km 9 da BR 468. No local ocorrem ultrapassagens indevidas causando perigo aos ciclistas e transeuntes.

