Para evitar aglomeração, São Borja fecha Cais do Porto no feriadão de carnaval

Nesta sexta-feira, o prefeito de São Borja Eduardo Bonotto, por meio do decreto 18.811, estabelece medida excepcional para fins de prevenção contra a Covid-19. Assim, o Cais do Porto estará parcialmente fechado durante o Carnaval, nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de fevereiro, das 16 horas até as 8 horas do dia seguinte. A medida tem a finalidade de evitar aglomerações no atual momento de pandemia.

O decreto do prefeito leva em conta solicitações formalmente apresentadas pelo 2º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira (Brigada Militar) e Ministério Público Estadual. No mesmo sentido, reunião na quinta-feira do Comitê de Gerenciamento de Crise em relação à Covid avalizou a adoção da medida. Além do Cais, em todos os demais locais de maior circulação e frequência de público na cidade será reforçada a fiscalização durante o Carnaval. Haverá monitoramento também a estabelecimentos comerciais. A ação será conjunta, mobilizando policiais da Brigada Militar e Polícia Federal, agentes municipais de trânsito e Ministério Público. A Polícia Civil igualmente estará com equipe de trabalho reforçada.

Aglomerações em blocos, mesmo que familiares, também estão proibidas. Todas as medidas estão sendo adotadas para garantir a saúde e a segurança pública, tentando conter o contágio pelo novo coronavírus. “O carnaval foi cancelado em São Borja como uma medida preventiva. Agora não é momento de aglomerações, por isso, contamos com a compreensão e responsabilidade das pessoas em cuidar da sua saúde e dos demais”, afirma o prefeito.