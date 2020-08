Paralisação dos Correios na Região Central do Rio Grande do Sul é parcial

publicidade

A paralisação dos trabalhadores dos Correios na Região Central do Rio Grande do Sul é parcial. A agência central está atendendo normalmente com a medidas de prevenção ao Covid-19.

Segundo Ernani Menezes, presidente do Sindicato Regional dos Trabalhadores dos Correios, dos 110 carteiros que trabalham em Santa Maria, cerca de 60 aderiram o movimento grevista. "Muitos carteiros, por serem grupo de risco, estão afastados das funções, o que provoca sobrecarga de trabalho no que diz respeito a entrega das encomendas", afirmou Menezes.

Segundo informação do Sindicato, nas cidades de Santiago, Itaqui e Caçapava do Sul, os trabalhadores dos Correios aderiram parcialmente a paralisação. A reportagem tentou contato com a gerência local dos Correios, mas não obteve resposta.