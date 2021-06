Parceria entre Campo Bom e Feevale estuda implantação de um centro de eventos

publicidade

Através de uma parceria com a Universidade Feevale, a prefeitura de Campo Bom irá desenvolver um estudo técnico sobre a viabilidade de implantação de um centro de eventos na cidade. O trabalho desenvolvido pelo Departamento de Turismo da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), busca avaliar o atual e futuro cenário da cidade e o seu posicionamento no contexto turístico da região.

"Com o objetivo de termos um diagnóstico completo da relação de oferta, demanda e posicionamento, buscamos a diretoria de Inovação do Feevale Techpark, parque tecnológico instalado na cidade", afirma o prefeito Luciano Orsi, ressaltando que esta é a primeira vez que a Feevale realiza esse tipo de projeto com os alunos, e que o município se sente gratificado pela oportunidade.

O projeto será trabalhado na disciplina de Desafio da Inovação, dos cursos de Turismo, Gastronomia, Hotelaria e Eventos da Feevale. A partir da demanda real fornecida pela prefeitura, os alunos irão desenvolver, entre grupos, propostas reais que resultem em um atrativo turístico sustentável para fomentar o setor turístico na cidade. Ao final do semestre, cada grupo irá apresentar para a banca uma opção de centro de eventos, com estimativa de custo, planta e indicando seu modo de atuação e funcionamento.

O grupo de trabalho é composto pela Sedetur e pelo corpo técnico de professores dos quatro cursos que compõem a disciplina. "O grupo começou a se reunir em março. De lá para cá, já foram ouvidos representantes do trade turístico da cidade, Fundação Cultural, ACI e CDL, todos reunidos pelo Conselho Municipal de Turismo", aponta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Scholz. O desenvolvimento do projeto com os alunos terá início em julho, com previsão de entrega para o final do semestre.