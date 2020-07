Parceria leva cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação (Sedesh) de Uruguaiana e a Capelania Militar do Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada realizaram, na última semana, a entrega dos primeiros 60 cobertores coletados pelos militares para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os itens foram entregues na área do antigo lixão e pela ronda noturna que assiste aqueles que não estão no abrigo municipal.

Os cobertores foram arrecadados pelo Exército durante a campanha "Amor em Movimento", do Instituto Victória Nahon. Já os cobertores e agasalhos arrecadados pela Campanha do Agasalho 2020 do município estão sendo distribuídos para as famílias em desvantagem social por meio do Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). As famílias devem procurar o CRAS de sua referência.