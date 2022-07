Parceria obtém R$ 7,5 milhões para alavancar micro e pequenas empresas em Estância Velha

publicidade

A partir desta quinta-feira, microempreendedores individuais (MEIs) e donos de Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), da cidade de Estância Velha, já podem se credenciar para receber recursos para capital de giro ou para potencializar seus negócios com taxa de juros de 1,59% ao mês e 36 meses para pagar. Isso é possível porque, nesta quarta-feira, a prefeitura lançou o Programa de Microcrédito DesenvolvEV, em que obteve, junto com parceiros, um aporte de R$ 7,5 milhões para alavancar a competitividade local e regional.

O Programa de Microcrédito DesenvolvEV é uma ação do governo municipal para estimular o empreendedorismo local após a implantação do Programa Cidade Empreendedora. O programa é uma parceria da Administração com o Sebrae, a RS Garanti e o Sicredi. “Queremos tornar nossas empresas competitivas não apenas localmente, mas também na região. Isso nos garantirá mais empregos e, naturalmente, aumentará a arrecadação municipal”, explica o prefeito Diego Francisco.

O secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Gabriel Berlitz, diz que a liberação do crédito deve ocorrer de maneira desburocratizada, mas que haverá o acompanhamento do Sebrae na forma como os empreendedores irão aplicar este recurso. “Os empreendedores que obtiverem liberação de crédito terão consultoria com técnicos do Sebrae para que saibam investir e tenham a possibilidade de crescer”, afirma. Para realizar o encaminhamento para linha de crédito, os empreendedores devem acessar o site do Sicredi.

