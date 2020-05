Parobé promove obras de manutenção e reforma nas escolas municipais

publicidade

Com as escolas da rede municipal de ensino fechadas, devido a pandemia de Covid-19, trabalhos de manutenção e melhorias estão sendo feitas nas instituições de ensino da cidade de Parobé. As obras incluem reparos e revitalização da pintura de salas de aula, melhorias em praças de brinquedos, roçadas e limpezas no pátio, além de obras maiores, como as da Escola de Educação Infantil Mundo Colorido, que passou por uma revitalização de toda a área externa.

Já na Escola de Ensino Fundamental João Ângelo Pandolfo, a pracinha foi totalmente renovada, junto com a manutenção dos brinquedos estragados. Alguns educandários ganharam nova iluminação nas salas de aula, e ainda gradeamento da parte interna do pátio.

"Dentro das recomendações de saúde e segurança, continuamos com os trabalhos de melhoria nestas unidades para poder oferecer espaços de qualidade à rede municipal no retorno do atendimento aos alunos”, destaca o prefeito Diego Picucha.