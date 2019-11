Passeata luminosa em Esteio marca insatisfação com pacote de medidas de Leite

publicidade

Professores, estudantes, pais e defensores da educação realizaram uma passeata luminosa na noite de quinta-feira, em Esteio, para marcar insatisfação frente ao pacote do funcionalismo anunciado pelo governador Eduardo Leite. A caminhada, seguida de marcha fúnebre e velas, teve concentração na Praça do Expedicionário, no Centro da cidade, e deslocou em direção à casa do vice-governador, Ranolfo Vieira júnior.

O ato, que pediu a retirada do “pacote da morte”, reuniu cerca de 200 pessoas e encerrou com um abraço simbólico na Escola Estadual Caetano Gonçalves da Silva, na avenida Dom Pedro, no Centro.