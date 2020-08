Passo Fundo publica regras para funcionamento do comércio, restaurantes e camelôs

publicidade

Devido à publicação de decreto estadual, novas regras passam a vigorar até 8 de agosto em Passo Fundo. A prefeitura publicou novo decreto nesta quarta-feira para esclarecer quais orientações devem ser seguidas no período.

Para o comércio, as regras terão validade nesta semana de Dia dos Pais. O funcionamento de shoppings e lojas deve ser das 10h às 16h, de quarta-feira a sábado, com 25% de trabalhadores e capacidade de clientes. As lojas devem indicar seu teto de ocupação de maneira clara e respeitar o limite de uma pessoa para cada dois metros quadrados.

Os restaurantes poderão funcionar das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, e à noite das 19h às 23h, com limite de ocupação de 25%, também respeitando o limite de uma pessoa para cada dois metros quadrados. A forma de atendimento deverá ser somente à la carte, prato feito e buffet sem autosserviço, ou seja, um funcionário do setor deverá servir, sem acesso do cliente ao buffet. Os rodízios seguem vetados. Os bares seguem sem poder abrir.

Os camelôs podem abrir das 10h às 16h, de quarta-feira até sábado, com um atendente, bancas com dias intercalados, com limpeza diária, somente duas entradas e atendimento individualizado.