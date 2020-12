Passo Fundo registra ocupação total de leitos

publicidade

A cidade de Passo Fundo tem 43 pacientes de casos relacionados ao novo coronavírus internados em UTI, o que representa ocupação total, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. As hospitalizações em leitos clínicos somam 76. Nesta quarta-feira, a pasta confirmou mais dois óbitos em decorrência da Covid-19. São dois homens, um de 53 anos e outro de 60. Com isso, chega a 195 o número de mortes desde o início da pandemia. O total de casos confirmados, atualizado nesta quarta-feira, é 10.810, com 9.833 curados e 783 ativos.

A secretaria informa também que 50 profissionais da saúde monitoram pessoas com diagnóstico confirmado ou que aguardam o resultado do exame e têm suspeita da doença. A ação é de forma remota, por telefone. Segundo a enfermeira Carla Thomasetto, responsável pelo serviço, a supervisão é realizada desde que o paciente entra na área de atendimento. “No momento em que ele faz o cadastro, pedimos a qual unidade de saúde pertence e o nome é lançado no teleatendimento do local em que está referenciado.” O acompanhamento segue até o término do isolamento domiciliar e da recuperação.

Diariamente são contatadas, em média, 700 pessoas. Além de possibilitar a avaliação do estado do paciente, o serviço verifica o cumprimento do isolamento para evitar a transmissão do novo coronavírus.

