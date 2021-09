Passo Fundo tem repescagem da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira

publicidade

A secretaria da Saúde de Passo Fundo realiza nesta quinta-feira, uma repescagem de vacinação contra o Covid-19 em favor de pessoas que ainda não receberam a primeira dose, que por algum motivo, não conseguiu iniciar o esquema vacinal. A imunização é realizada até às 19h, no CTG Lalau Miranda.

A secretaria de Saúde informou que aproximadamente 96% da população vacinável fez a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A secretária de Saúde, Cristine Pilati, disse que poderão se dirigir até o local de vacinação todas as pessoas com mais de 18 anos, além de adolescentes de 12 a 17 anos que possuem comorbidades, gestantes e puérperas (que tiveram filhos em até 45 dias). “Nós temos um índice satisfatório de vacinação, mas também há pessoas que ainda não conseguiram fazer a primeira dose. Por isso, organizamos um dia específico de chamamento dessa população. A vacinação é o caminho de combate da pandemia e é importante que todas as pessoas vacináveis, que pertencem a esses grupos, sejam vacinadas”, disse a titular da pasta da Saúde.

A SMS informou, ainda, que a vacinação com segundas doses é realizada de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde. Em cada dia, há a aplicação de um único imunizante, garantindo o melhor aproveitamento e evitando o desperdício de doses. Diante da definição das datas de aplicação de cada vacina, a prefeitura publica o cronograma semanal de vacinação nas sextas-feiras. Os públicos-alvo são chamados conforme o aprazamento da carteirinha de vacinação e faixa etária. Quem não lembra da sua data programada para a segunda dose poderá consultar pelo aplicativo Conecte SUS.

Cais Boqueirão deixa de atender Covid-19

Diante da queda dos indicadores da Covid-19, a Administração Municipal de Passo Fundo reestruturou o Cais Boqueirão, que voltou a realizar os atendimentos habituais. A unidade havia sido transformada em um centro para receber pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus no início deste ano.

Segundo Cristine Pilati, a mudança é embasada na diminuição de casos ativos e hospitalizações na cidade. “Passo Fundo chegou a manter três unidades exclusivas para Covid-19 - os Cais Boqueirão, São Cristóvão e Petrópolis. Em agosto, o São Cristóvão passou a funcionar temporariamente como Pronto Atendimento Pediátrico, em razão do avanço das obras que resultarão no Hospital Dia da Criança no Hospital Municipal, e, agora, conseguimos retomar os atendimentos normais no Boqueirão. Essa é uma medida que traz também um alívio, já que estamos assistindo aos resultados da vacinação”, mencionou.

A partir da mudança, o atendimento de Covid-19 segue sendo efetuado somente no Cais Petrópolis, que, em meados de 2020, foi a primeira unidade adaptada pelo município para suprir a demanda do coronavírus. Atualmente, voltando a ser a referência para pessoas com sintomas da doença, o local registra uma média de 94 atendimentos diários, número que já ultrapassou 300 no pico da pandemia.

A SMS informou que a partir do retorno do Cais Boqueirão aos atendimentos, a população pode buscar a unidade para consultas habituais e vacinação específica para Covid-19. Todos os serviços que eram prestados antes voltaram a ser executados pelas equipes de saúde.

