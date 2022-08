Patram de Frederico Westphalen reúne prefeitos de 24 cidades e anuncia ações de educação ambiental

publicidade

O comandante do 2º Grupo de Polícia Ambiental (Patram), com sede em Frederico Westphalen, sargento Fabiano Lima da Silva, na tarde desta segunda-feira, reuniu prefeitos da área dos 24 municípios de atuação da corporação para apresentar o projeto de modernização da estrutura física e das ações a serem implementadas na região.

Silva disse que o projeto de reaparelhamento e modernização da Polícia Ambiental local envolve a reforma e adequação do prédio localizado na rua Piracicaba, no bairro Santo Inácio, e inúmeras ações de prevenção e educação ambiental, com orientações e palestras. “Nossa preocupação desde que assumimos o comando do 2º GPA é de prestar um serviço diferenciado para melhor atender os municípios que fazem parte da abrangência da corporação, mas para que isso seja efetivado, precisamos implementar algumas adequações para melhorar o trabalho do efetivo que atende toda a região”, observa.

O sargento Fabiano Lima da Silva apresentou diversas pautas para serem discutidas com os gestores municipais, entre as quais um plano de captação de recursos para reforma e adequação da estrutura física. Ele citou que a Prefeitura de Frederico Westphalen já é parceira da corporação na cedência do prédio. “Nós agradecemos a ajuda do poder público municipal local que sempre foi parceiro e agora precisamos da ajuda dos municípios da região para adequação da estrutura e atualização dos equipamentos do grupamento”, afirmou.

O prefeito de Frederico Westphalen e também presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop), José Alberto Panosso, se comprometeu a levar as demandas da corporação ao Governo do Estado na próxima semana e destacou a importância dos municípios buscarem conhecimento e proximidade junto à Patram, para que, com diálogo e bom senso, todos venham conhecer o trabalho da corporação, “É um trabalho inédito e importante da Patram buscar essa proximidade com as prefeituras e queremos ser parceiros e poder contribuir através dos Consepros para termos transparência dos recursos destinados a esta entidade”, destacou Panosso.

Veja Também