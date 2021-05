Patrulha Agrícola registra auxílio a 42 famílias com preparação do solo para produção

publicidade

A Patrulha Agrícola, vinculada a prefeitura de Uruguaiana, que busca auxiliar a agricultura familiar na preparação do solo para a produção, realizou 42 atendimentos nos últimos 90 dias. No programa, a Diretoria de Agricultura coloca à disposição um trator para dar o suporte necessário aos agricultores e os trabalhadores arcam com o custo do combustível do veículo.

De acordo com a Diretoria de Agricultura, já há mais seis pedidos agendados para o uso do trator. De fevereiro a maio foram atendidos estabelecimentos no Imbaá, Chácara do Sol, João Arregui, Itapitocai, São Marcos, Barragem Sanchurí e Quilombolas.

As atividades são realizadas tanto para pastagem de verão quanto pastagem de inverno - principalmente no atendimento aos produtores de hortifrutigranjeiros. A Diretoria que integra a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semude), conta com 307 produtores cadastrados junto à Patrulha. O programa realiza pelo menos 220 atendimentos por ano.

O pequeno produtor deve fazer o cadastramento na SEMUDE. Ao pedir o serviço e ter a documentação aprovada, ele entra em uma fila. Para ser considerado pequeno produtor, o trabalhador deve ter uma área total de até 100 hectares em sua propriedade.