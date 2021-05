Patrulha da máscara e Maio Amarelo realizam ações nas ruas de Uruguaiana

publicidade

As equipes da Prefeitura de Uruguaiana desenvolvem etapas da campanha de conscientização, nas ruas da cidade, preconizando a utilização pela população de máscara facial de proteção. A Patrulha da Máscara e o Maio Amarelo foram os temas abordados pelos servidores. A primeira, visa salientar a importância do uso – e do uso correto – da máscara durante o período de pandemia. O segundo é uma iniciativa para informar motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas a agir de forma responsável e segura no trânsito. Na etapa passada, a campanha foi diretamente direcionada a motociclistas.

A Patrulha da Máscara é um projeto executado pela prefeitura. Na etapa desta terça-feira, a equipe voluntária foi composta por funcionários do gabinete do prefeito Ronnie Mello, do gabinete do vice-prefeito José Fernando Tarragó e da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). O trabalho foi feito no Centro de Uruguaiana.

A campanha Maio Amarelo teve mais uma etapa realizada na avenida Presidente Vargas, em frente ao Parque Dom Pedro II (Parcão). Na ação, servidores da Secretaria de Segurança e Trânsito (Sestra) debateram com motociclistas práticas essenciais para um trânsito seguro e responsável. Participaram da atividade agentes de trânsito e da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu).