Paverama registra três óbitos por Covid-19 em 24 horas

A Secretaria Municipal de Saúde de Paverama, no Vale do Taquari, confirmou três óbitos decorrentes da Covid-19 em menos de 24 horas, entre ontem e hoje. As vítimas faleceram no Hospital Ouro Branco, em Teutônia. Até então, a cidade não havia registrado perdas fatais pelo novo coronavírus.

Na manhã desse sábado, faleceu um idoso de 87 anos, e à noite, duas mulheres. As pacientes, de 93 e 76 anos, eram mãe e filha. Uma delas recebia atendimento no Hospital Ouro Branco, em Teutônia, e outra no Hospital Universitário de Canoas.