Paverama, Santo Ângelo e Farroupilha registram mortes por Covid-19

As prefeituras de Paverama, Santo Ângelo e Farroupilha registraram novas mortes, entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta, em decorrência da Covid-19. As vítimas são dois homens, um de 66 anos e um de 48, e uma mulher, de 76.

O caso de Paverma é o quarto óbito. O homem, 48 anos, era morador do bairro Poses de Paverama e estava internado no Hospital São Carlos, em Farroupilha, A prefeitura não revelou se ele tinha problemas anteriores de saúde. A cidade do Vale do Taquari tinha até essa quarta-feira 62 casos confirmados de Covid-19.

Farroupilha registrou na manhã desta quinta-feira o sexto óbito causado pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O homem de 66 anos também estava internado no Hospital São Carlos. A prefeitura não revelou o histórico de saúde. A cidade da Serra tem 523 casos confirmados. Destes, 57 seguem em tratamento e 460 recuperados.

Santo Ângelo contabiliza 18 mortes causada pela Covid-19. O óbito confirmado na noite de quarta-feira foi de uma mulher de 76 anos. A vítima estava internada no Hospital Santo Ângelo e tinha comorbidades como insuficiência respiratória, pneumonia e síndrome respiratória aguda.

Os três óbitos não constam no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na tarde de quarta-feira. Segundo o informativo, o Rio Grande do Sul tinha 825 mortes causadas pelo novo coronavírus. O total de pessoas infectadas estava em 35.557. Segundo a SES, 29.424, o equivalente a 83% dos pacientes, já foram estão considerados curados.